رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

• مدير مستشفيات طب حلوان لـ"الشروق": العمل بالرعايات والغسيل الكلوي والطوارئ على مدار الساعة طوال أيام العيد

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وكلف الوزير، بتوافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بكل المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

وأشار إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

من جهته، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما وجه الخشت، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أي حالات مرضية في أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد، على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

من جهته، قال الدكتور أحمد البتانوني، مدير مستشفى الطوارئ والاستقبال 185 بقصر العيني، إن المستشفيات وضعت خطة كاملة لفترة العيد، وذلك بتوجيه وإشراف من الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، مع رفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير الأطباء وأطقم التمريض اللازمة على مدار الساعة.

وأكد البتانوني، لـ"الشروق"، توافر جميع مستلزمات العمليات، خاصة عمليات الجراحات بمختلف أنواعها، وتضمين جداول العمليات أساتذة وأعضاء هيئة تدريس من الكلية، فضلًا عن وضع جداول كاملة احتياطية بديلة للأطباء العاملين؛ وذلك حرصًا على تواجد أكبر عدد لسرعة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن.

وأشار إلى ضرورة توافر مستلزمات الجراحة والخياطة وأكياس الدم في استقبال الطوارئ، ومراعاة وجود عدد كافِ من أفراد الأمن والإداريين لتسهيل دخول وخروج المرضى ومنعا للتزاحم.

في سياق متصل، قال الدكتور وائل عمر، مدير مستشفيات جامعة حلوان، إن تم الانتهاء من إعداد جداول عمل لأفراد المنظومة الطبية والإدارية خلال فترة العيد، مع منع الإجازات خلال تلك الفترة وأن تكون الراحات بين العاملين بالتناوب، وذلك حرصًا على تواجد كامل طاقة المستشفى.

وأوضح عمر لـ"الشروق"، توافر جميع المستلزمات الطبية والجراحية، ووجود "استوك" يكفي فترة إجازة العيد وما بعدها، في حالة وجود حالات طارئة، مؤكدا أن المستشفى وضعت خطط كاملة لجميع الوحدات التي تعمل على مدار الساعة.

ولفت إلى توفير مستلزمات العمليات للطوارئ والرعايات المركزة، والتي ستكون جاهزة على مدار الساعة، مؤكدا استمرار عمل وحدة الغسيل الكلوي خلال أيام العيد.

كما أشار إلى أن المستشفى أجرت صيانة لجميع الأجهزة الطبية قبل العيد، بالتنسيق مع الشركات المعنية، مؤكدًا إجراء مرور يومي على الوحدات كافة.