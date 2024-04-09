فرنسا تسجل فائضا في الحساب الجاري خلال فبراير الماضي

أعلن البنك المركزي الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري لفرنسا سجل فائضا خلال فبراير الماضي، بعد تسجيله عجزا في الشهر السابق، بفضل تراجع عجز ميزان تجارة السلع وارتفاع الفائض في ميزان تجارة الخدمات.

وذكر البنك أن فائض الحساب الجاري بلغ خلال فبراير 900 مليون يورو مقابل عجز قيمته 500 مليون يورو خلال يناير الماضي.

يأتي ذلك في حين تراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى 4 مليارات يورو مقابل 4.6 مليار يورو خلال يناير الماضي، فيما زاد فائض ميزان تجارة الخدمات من 3.1 إلى 4 مليارات يورو خلال الفترة نفسها.

وخلال عام كامل حتى نهاية فبراير الماصي بلغ إجمالي عجز ميزان الحساب الجاري 11.8 مليار يورو، مقابل عجز قدره 63.8 مليار يورو خلال العام السابق.