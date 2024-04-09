التعليم: عقد اختبارات المهام الأدائية للصفوف من الرابع للسادس الابتدائي بعد العيد

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أعلنت المديريات التعليمية مواعيد عقد اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حسب جدول امتحانات المهام الادائية في كل محافظة.

وأكدت المديريات أن المهام الادائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليلا واضحا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى ضوابط عقد اختبارات المهام الأدائية وهي:

- المهام الادائية عبارة عن مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين، في الحصة الاولى يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة من هذه المهام، بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل.

- يتم أداء المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة.

- يستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة وبما يسهل تواجد الطلاب بالمدارس.

- لا يجوز التعديل في جدول المهام الادائية لجميع المدارس.

- يتم التنبيه بتفعيل درجات المواظبة وفقا لما ورد بالقرار الوزاري 195 لسنة 2023.

- يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع على النحو التالي: 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات للجدية فى العمل، 25 درجة للمنتج النهائي.

- يتم تحديد موعد المهام الأدائية لمادتي المستوى الرفيع للمدارس الخاصة عربي ولغات والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للعات حسب ظروف كل مدرسة، بالتنسيق بين التوجيه الفني المختص والمدرسة لمدة فترة دراسية.