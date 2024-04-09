 دول أوروبية ترسل 157 مولدا إلى أوكرانيا بعد قصف روسيا البنية التحتية للطاقة - بوابة الشروق
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دول أوروبية ترسل 157 مولدا إلى أوكرانيا بعد قصف روسيا البنية التحتية للطاقة

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:25 م

تعتزم ألمانيا والنمسا والسويد وهولندا تزويد أوكرانيا بـ157 مولدا، عقب الهجمات الروسية الأخيرة بطائرات الدرون والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

ويشار إلى أن روسيا عادة ما تهاجم خطوط الطاقة و المحطات الفرعية بأوكرانيا ضمن هجومها  المستمر منذ عامين.

وقد نظمت المفوضية الأوروبية إيصال المولدات من خلال آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي تعد منصة لتنسيق ومشاركة الموارد الطارئة.

كما سترسل المفوضية الأوروبية 10 مولدات طاقة 1- ميجاوات إلى أوكرانيا، حيث يمكن لكل منها توفير الطاقة لمستشفى متوسطة الحجم في الظروف الطارئة.

 

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