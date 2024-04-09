 انطلاق مسيرة برام الله لدعم أهالي قطاع غزة والتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق مسيرة برام الله لدعم أهالي قطاع غزة والتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي


نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:12 م

انطلقت في مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة إسناد للفلسطينيين بقطاع غزة، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 186 على التوالي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وردد العشرات من المشاركين في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة، ومطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

ودعت فعاليات شعبية ووطنية إلى تنظيم مسيرات في مراكز المدن الفلسطينية مساء الثلاثاء، تحت عنوان "لا عيد ونحن جميعا نباد ولا عيد وشعبنا في غزة يجوع ويسكن الخيام".


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