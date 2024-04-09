ألمانيا أمام العدل الدولية: نقدم أسلحة لإسرائيل بناء على تقييم الأوضاع على الأرض

قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا أكثر دولة اهتمت بالأوضاع الإنسانية في فلسطين.

وأضاف خلال مرافعة في دعوى أقامتها نيكاراجوا وتتهم برلين بتسهيل الإبادة في غزة عبر دعم إسرائيل بالسلاح، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى الذين من بينهم عدد من الألمان.

وأشار إلى أن ألمانيا وسعت حجم المساعدات إلى قطاع غزة، عملا على تخفيف المعاناة للفلسطينيين في غزة عبر التوسع في تقديم المساعدات.

وأوضح أن هناك مبالغة في الحديث عن استخدام إسرائيل للأسلحة الألمانية، مشيرا إلى ألمانيا تحرص على ضمان استخدام إسرائيل وفقا للقانون الدولي.

ولفت إلى أن ألمانيا تقدم أسلحة لإسرائيل بناء على تقييم الأوضاع على الأرض، موضحا أن نيكاراجوا قدّمت الدعوى بناء على أسباب واهية.

واعتبر أن طلب نيكاراجوا اتخاذ تدابير احترازية أمر غير واقعي، موضحا أن المحكمة ليس لها صلاحية في ظل غياب إسرائيل عن الدعوى.

ولفت إلى أن تصرفات ألمانيا دائما ما تتسق مع القانون الدولي، موضحا أنه رغم الوضع المأساوي في غزة إلا أنَّ ألمانيا ملتزمة بمسئولياتها تجاه إسرائيل.