العاهل السعودي يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطيني

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لخادم الحرمين الشريفين لمناسبة عيد الفطر، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام سلمان الدوسري.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير، نحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا بالخير والمسرات، ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد، الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح".

وأضاف: "وإذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان".