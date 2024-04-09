 مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض - بوابة الشروق
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مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض


نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:47 م

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، اليوم الثلاثاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.61%، مع تراجع غالبية القطاعات في المنطقة السلبية بعد مكاسب قوية يوم الاثنين، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 1.32%، وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على خسائر بنحو 0.86%، فيما هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.11%.

فيما تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين تباينت أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل مع انتظار المستثمرين بيانات ثقة المستهلك من اليابان.

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