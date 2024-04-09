تقارير تفيد بوقوع هجوم جوي جديد بالقرب من محطة زابوريجيا النووية

تعرضت محطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا لهجوم جديد بطائرات درون.

ووفقا للإدارة الروسية للمحطة، تعرض مركز تدريب بالقرب من المحطة للهجوم.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر منصة " إكس" يتوافق انفجار تم الإبلاغ عنه مع ملاحظات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين في المحطة". وأضاف" لا يوجد تهديد مباشر على السلامة النووية في الوقت الحالي، ولكن هذه الواقعة تبرز الوضع الخطير للغاية".

وكانت المحطة قد تعرضت أمس الأول الأحد لهجوم بطائرات درون في ثلاثة مواقع. ووفقا لتقرير الوكالة الدولية، لم يسفر الهجوم عن أضرار خطيرة.