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استمرارا للعدوان الإسرائيلي على غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب آخران، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف قوات الاحتلال أرضًا زراعية في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استشهد شاب برصاص قناص إسرائيلي، قرب مفترق الشهداء وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 33 ألفا و360 شهيدا، و75 ألفا و993 مصابا.

وأشارت إلى وصول 153 شهيدا و60 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.