 شركة مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركة مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 3:20 م

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فريق التوعية بالشركة قد أطلق حملات توعوية ميدانية بمدينه أبو كبير؛ وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحري بالشرقية، إلى أن الحملات استهدفت كذلك التوعية بخطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي الي انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

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