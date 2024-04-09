شركة مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة

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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فريق التوعية بالشركة قد أطلق حملات توعوية ميدانية بمدينه أبو كبير؛ وذلك لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحري بالشرقية، إلى أن الحملات استهدفت كذلك التوعية بخطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي الي انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.