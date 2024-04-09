حماس: موقف إسرائيل ما زال متعنتا لكننا ندرسه بمسئولية

قالت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن موقف إسرائيل الذي تسلمته بأحدث جولة مفاوضات في القاهرة ما زال متعنّتا، وإنها رغم ذلك تدرسه "بكل مسئولية وطنية" وستبلغ الوسطاء ردّها عليه.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي نشرته عبر موقعها: "خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمنا الموقف (الإسرائيلي) بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت الحركة أن "الموقف الإسرائيلي ما زال متعنتًا ولم يستجب لأيٍّ من مطالب شعبنا ومقاومتنا.رغم ذلك، فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدّم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك".

وأشارت حماس إلى أنها "تُقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء"، مؤكدة حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حدًّا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتسعى وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي.

في المقابل، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، عن "تاريخ محدد" - لم يكشف عنه - لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر الكامل" على حركة حماس، رغم تحذيرات دولية من أي عملية عسكرية بالمدينة التي تعد آخر ملاذ للنازحين.