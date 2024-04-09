ديمبلي يهدد برشلونة قبل المواجهة: هدفي اللقب مع سان جيرمان

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حدد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، هدفا ثمينا يأمل تحقيقه قبل مواجهة ناديه السابق برشلونة، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسئل ديمبلي عن البصمة التي يريد تركها في كرة القدم، ليجيب عبر قناة "RMC" سبورت: "أتمنى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بي إس جي".

وأضاف الجناح الفرنسي الدولي: "أشعر بالكثير من الحماس والفخر، خصوصا بسبب أجواء ملعب حديقة الأمراء الساخنة، إنني سعيد للغاية".

يذكر أن عثمان ديمبلي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

ويعاني ديمبلي من ضعف معدل التهديف، حيث اكتفى بزيارة الشباك مرة واحدة فقط بقميص الفريق الفرنسي، وكان في مرمى موناكو.

ولم يسبق لسان جيرمان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بل كان أفضل إنجازاته خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ في 2020.