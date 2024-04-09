مسئولة أممية: الإنسانية فقدت بوصلتها الأخلاقية في غزة

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الثلاثاء، إن الإنسانية فقدت "بوصلتها الأخلاقية" فيما يتعلق بقطاع غزة.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول التزامها الصمت إزاء الوضع في غزة خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك.

وأوضحت محمد أنها تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها تؤيد جميع بيانات الأمين العام أنطونيو جوتيريش فيما يتعلق بغزة.

وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء ببيان شخصي، مضيفة: "لكن القلق الأكبر بالنسبة لي هو أننا، كإنسانية، كمجتمع دولي، فقدنا بوصلتنا الأخلاقية فيما يتعلق بغزة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

ولفتت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بشأن غزة، مشيرة إلى التأخير الكبير في هذا الصدد.

وشددت على أن إعادة بناء البنية التحتية وحدها لا يمكن أن تحل مشاكل غزة، حيث تُحرم الحقوق الأساسية.ـ