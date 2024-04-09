محافظ بني سويف يوجه باستمرار معارض أهلا رمضان حتى عيد الأضحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار عمل المعارض ومنافذ البيع "أهلا رمضان" فى المدن السبع الرئيسية حتى عيد الأضحى المبارك، ضمن مواصلة الجهود لمجابهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ الجهات المعنية في مقدمتها: التموين ومباحث التموين والوحدة الاقتصادية والغرفة التجارية، على مواصلة جهود ضبط الأسواق من خلال الاستمرار وتكثيف الحملات التموينية والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع وحماية المستهلك من كل صور الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار.