أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات تستهدف تمويلات جديدة بمليار يورو

تستهدف شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية المتعثرة أتوس، الحصول على تمويلات جديدة بنحو مليار يورو مع السعي لخفض ديونها الحالية بمقدار النصف على الأقل، بحسب خطة الهيكلة التي عرضتها على الدائنين مساء اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة بشكل مباشر على العرص القول إن أتوس تستهدف تحويل نحو نصف ديونها إلى أسهم كجزء من الخطة في الوقت الذي تسعى فيه إلى مد آجل بافي الديون.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح حتى الآن من هو الطرف الذي يمكن أن يضخ التمويلات الجديدة ولا شروط باقي الديون ،التي سيعاد التفاوض بشأنها.

قالت الشركة إنها ستصدر بيانا بشأن العرض الذي قدمته للدائنين قبل بدء التعاملات في بورصة الأوراق المالية غدا الثلاثاء. ويمكن أن تتغير خطط أتوس إذا ما تدخلت الحكومة الفرنسية أو قررت أطراف أخرى ضخ أموال جديدة في الشركة أو شراء أجزاء منها بحسب المصادر.

يذكر أن أتوس التي كانت في وقت من الأوقات تعتبر أكثر شركة تكنولوجيا فرنسية واعدة، تصطدم حاليا بجدار الديون ولم يعد لديها خيارات لخفضها. وتبلغ ديون الشركة التي تستحق السداد بنهاية العام المقبل 65ر3 مليار يورو (95ر3 مليار دولار). في الوقت نفسه فشلت مباحثات لبيع أجزاء من أنشطتها لشركة إي.بي.إي.آي المملوكة للملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي وشركة أيرباص الأوروبية للصناعات الجوية.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي جابريل آتال اهتمامه الشخصي بمصير الشركة المرتبطة بالصناعات العسكرية والنووية في فرنسا.