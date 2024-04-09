مصادر في حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة »لا تسير على ما يرام«

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قالت مصادر في حركة حماس الفلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة "لا تسير على ما يرام".

وتابعت المصادر "أن الإسرائيليين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. إنهم مهتمون فقط بقضية الرهائن وليس بوقف إطلاق النار".

ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن الوضع الحالي للمفاوضات من أي من طرفي الصراع.

وفي أعقاب المحادثات في القاهرة، غادر ممثلو حماس العاصمة المصرية أمس الاثنين لإجراء مشاورات مع قيادتهم.

ونظرا لعدم قيام إسرائيل وحماس بمحادثات مباشرة مع بعضهما البعض، تعمل مصر وقطر والولايات المتحدة كوسطاء.

• اقتراح تسوية أمريكي

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة نقلا عن وسطاء عرب.

وقال التقرير إن الاقتراح سيتضمن إطلاق حماس سراح 40 من بين أكثر من 100 محتجز في قطاع غزة مقابل 900 سجين فلسطيني خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر ستة أسابيع.

وبدورها، ينبغي على إسرائيل أن تسمح لما يصل إلى 150 ألف فلسطيني نازح بالعودة إلى شمال القطاع الساحلي.

وشددت حماس على أن المسئولين يدرسون الاقتراح الأخير الذي قدمه الوسطاء وأنهم "سيبلغون الوسطاء بردهم بمجرد انتهاء المناقشات".