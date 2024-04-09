استطلاع: 57% من الألمان يؤيدون توجيه انتقادات أكثر حدة لإسرائيل

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون أن توجه الحكومة الألمانية انتقادات أكثر حدة من ذي قبل لإسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" الألمانيتين، أيد 57% من الألمان توجيه عبارات أكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.

في المقابل رأى 36% من الألمان أنه يتعين على الحكومة الألمانية التحفظ خلال توجيه انتقادات لإسرائيل، بينما لم تحدد الـ7% المتبقية موقفها من الأمر.

وتعرضت إسرائيل مؤخرا لضغوط دولية أكبر بسبب العملية العسكرية التي تشنها على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته حماس عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتتركز الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل - من بين أمور أخرى - حول العدد الكبير من الضحايا المدنيين وتدهور الإمدادات لسكان القطاع. ودعا ممثلو الحكومة الألمانية إلى زيادة إمدادات المواد الغذائية على وجه الخصوص.