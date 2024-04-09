بلينكن: إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد لعملية رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتلق موعداً لعملية محتملة في رفح، ذاكرا أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة.

وأضاف بلينكن: "نتوقع أن نرى زملاءنا الإسرائيليين مجدداً الأسبوع المقبل لبحث الوضع في غزة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.

وحاليا تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.