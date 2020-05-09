هشام طلعت مصطفى: إعلان مدينتي لم يسئ لأي فرد فى المجتمع واعتمد على اراء العملاء

عبر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن استيائه من الانتقادات التي تواجه الحملة الإعلانية لمشروع "مدينتى " أحد مشروعات شركته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية: "هناك نفوس غير سوية وتشعر بالملل، وجاية تتسلى.. ربنا يهديهم“.

تابع: فكرة الإعلان كانت تعتمد على آراء العملاء في الخدمات المقدمة لمدينتى ولم نسئ لأي فرد في المجتمع.. ومش فاهم ليه الإعلان مسبب مشاكل واتهاجم بشكل غير طبيعى.. هل لما الناس تقول آرائها وتجربتها فى السكن بمدينتى يتم مهاجمتهم، شيء مؤسف طبعا.. ولا نلتفت للحاقدين".

وأضاف: "مجموعة طلعت مصطفى من الشركات الوطنية التي عملت على مدار 40 سنة للتطوير والتنمية، ما جعل عدد السكان في مشروعاتها يبلغ 700 ألف نسمة جاءوا للسكن من اجل حياة أفضل".

وذكر أن الشركة ساهمت في العديد من المبادرات بمختلف المشروعات على مدار الثلاث سنوات الماضية، لا سيما مشروعات الإسكان الإجتماعي، وبشائر الخير، وأهالينا، والأسمرات، و مبادرات أخرى فى المستشفيات منها معهد القلب.

قائلا: "ما نقوم به واجب إنسانى ووطنى لتحقيق التوازن الاجتماعى وإيجاد فرص للأسر الأكثر احتياجا".

وأشار إلى دور رجال الأعمال في الاقتصاد المصري، بداية من التوظيف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع الضرائب، مضيفا: " مجموعة طلعت مصطفى كانت من أنجح الطروحات فى البورصة ووفرت أكثر من 80 ألف فرصة عمل".