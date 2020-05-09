العثور على جثة موظف في حالة تعفن داخل منزله بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة لموظف بالمعاش، في حالة تعفن، داخل مسكنه بحي "النهضة" التابع لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهه من داخل إحدى الشقق السكنية بنطاق حي "النهضة" التابع لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

بالانتقال والفحص، تبين أن الرائحة الكريهة مصدرها جثة لمُسن يُدعى "ع.م" 60 سنة، موظف بالمعاش، عُثر عليه في حالة تعفن، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة جراء معاناة المتوفي من أمراض مُزمنة.

وبسؤال جيران المتوفي أفادوا بأنه يعيش وحيدًا في الشقة منذ فترة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.