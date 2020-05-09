البرلمان الألماني يعاود إجراء مشاوراته الأسبوعية على مدار ثلاثة أيام

يعتزم البرلمان الألماني العودة إلى إجراء مشاوراته الأسبوعية على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الأسبوع الجاري، وذلك لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لجدول أعمال مؤقت جرى نشره اليوم السبت.

وبحسب الجدول، يعقد البرلمان جلسته الأولى يوم الأربعاء المقبل، باستجواب الحكومة والمنتظر أن يتم بحضور المستشارة آنجيلا ميركل.

ويندرج على جدول الأعمال المختلف عليه بين الكتل البرلمانية، العديد من النقاط ذات الصلة بأزمة كورونا والقرارات المتعلقة بمهام خارجية للجيش.

كان النواب عقدوا اجتماعاتهم الأسبوع الماضي فقط يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وكذلك كان الحال في نهاية أبريل الماضي.

وكان البرلمان خفض أيام مشاوراته الأسبوعية إلى يوم واحد فقط في نهاية مارس الماضي، وتم في ذلك اليوم في إجراء مستعجل التصديق على حزم الإنقاذ للشركات والمواطنين في أزمة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال متحدث باسم البرلمان إنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بقواعد التباعد والنظافة الصحية، مشيرا إلى أنها تسري سواء في جلسات اللجان المختصة أو الجلسات العامة لأعضاء البرلمان.

وأبقى البرلمان حتى الآن على الإجراء المعمول به منذ بداية الأزمة والمتمثل في إخلاء مقعدين بين كل نائبين وذلك لتفادي المخالطة القريبة في الجلسات العامة للنواب.

وأخطر البرلمان نوابه (709 نواب) في مكتوب، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، بأنه اعتبارا من أسبوع الجلسات بعد القادم في نهاية الشهر الجاري، ستكون هناك كالمعتاد قوائم حضور من الثلاثاء (جلسات للكتل) إلى الجمعة (ثلاث جلسات عامة).

ويتعين على النواب أن يسجلوا أسماءهم في القوائم لتوثيق مشاركتهم في الجلسات، ومن يتغيب دون عذر يتم خصم 200 يورو من حساب جلساته، ويتم خصم 100 لمن يتغيب بعذر، و20 يورو فقط لمن يتغيب لعذر بشهادة مرضية.

وكان البرلمان قد تخلى عن قوائم الحضور مؤخرا في ظل أزمة كورونا.