 عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي الصينية منذ 35 يوما - بوابة الشروق
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عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي الصينية منذ 35 يوما

وكالات
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 12:24 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 12:24 م

أكدت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.

وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس التاجي في العالم أواخر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وخفضت سلطات المقاطعة مستوى استجابتها الطارئة لفيروس كورونا المستجد من أعلى مستوى الى ثاني أعلى مستوى اعتبارا من الثاني من مايو الجاري.

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