حاكم نيويورك: وفاة طفل في الخامسة من عمره بمرض نادر ناجم عن كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، وفاة طفل في نيويورك، بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يبرز خطرا جديدا محتملا، على الأطفال من الوباء.

وأضاف كومو، أن الطفل في الخامسة من عمره، وتوفي في مدينة نيويورك، أمس الخميس.

وتابع: أن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية، حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض "كوفيد-19" وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز.

وقال كومو: "نادرا ما نرى بعض الحالات التي يمكن أن يصبح فيها الأطفال المصابون بكوفيد مرضى بأعراض تماثل أعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والتي تسبب التهابا في خلايا الدم لديهم".

وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد حياة الأطفال ارتباطا بالتعرض لـ"كوفيد-19" في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صماماته.