 محافظ البنك المركزي اليوناني: جائحة كورونا بحاجة إلى عمل أوروبي مشترك - بوابة الشروق
الأحد 10 مايو 2020 12:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

محافظ البنك المركزي اليوناني: جائحة كورونا بحاجة إلى عمل أوروبي مشترك

برلين/واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 11:45 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 11:45 م

قال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، إن أوروبا بحاجة إلى عمل مشترك لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأشار ستورناراس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، إلى إمكانية ظهور أزمة دين عام جديد في بلاده مع عواقب غير متوقعة، إذا ظل العبء المالي لمكافحة الجائحة قائما خلال فترة الإغلاق وما بعدها دون اتخاذ إجراء مشترك.

ودعا إلى "عمل مشترك ضد العدو المشترك" عن طريق الإصدار المشترك للسندات الحكومية ، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم باستخدام كل قوة المؤسسات الأوروبية الثلاث، وهي المفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال إنه لا يجب أن تتحول الجائحة إلى مشكلة دين عام وأشار إلى أن أموال التعافي الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الأوروبية خطوة في الاتجاه الصحيح "شريطة أن يحتوي ذلك على مزيج مثالي من المنح والقروض".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك