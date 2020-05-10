محافظ البنك المركزي اليوناني: جائحة كورونا بحاجة إلى عمل أوروبي مشترك

قال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، إن أوروبا بحاجة إلى عمل مشترك لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأشار ستورناراس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، إلى إمكانية ظهور أزمة دين عام جديد في بلاده مع عواقب غير متوقعة، إذا ظل العبء المالي لمكافحة الجائحة قائما خلال فترة الإغلاق وما بعدها دون اتخاذ إجراء مشترك.

ودعا إلى "عمل مشترك ضد العدو المشترك" عن طريق الإصدار المشترك للسندات الحكومية ، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم باستخدام كل قوة المؤسسات الأوروبية الثلاث، وهي المفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال إنه لا يجب أن تتحول الجائحة إلى مشكلة دين عام وأشار إلى أن أموال التعافي الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الأوروبية خطوة في الاتجاه الصحيح "شريطة أن يحتوي ذلك على مزيج مثالي من المنح والقروض".