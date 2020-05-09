رومينيجه يرحب بتجربة كلوزه الجديدة مع بايرن ميونخ

أعرب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن ترحيبه بخطوة تعيين ميروسلاف كلوزه مدربا مساعدا للمدير الفني هانزي فليك.

وقال رومينيجه ، في مقابلة نشرتها صحيفة "أبيندتسايتونج" الألمانية اليوم السبت : "في ميرو (سلاف كلوزه) ، تعجبني شخصيا حقيقة واحدة بشكل خاص : كان كلوزه مهاجما من طراز عالمي وهز الشباك في بطولات كأس العالم أكثر حتى من المدفعجي ، الأسطورة جيرد مولر".

وأضاف: "ولكن على الرغم من اسمه ومسيرته الناجحة كلاعب ، اختار كلوزه الطريق الصعب كمدرب ونال الخبرة وشق طريقه".

وأصبح كلوزه مساعدا لفليلك بداية من هذا الصيف وبعقد يمتد لعام واحد.

وأضاف رومينيجه : "تولى كلوزه تدريب فريق الناشئين (تحت 17 عاما) بالنادي البافاري على مدار عامين ولكنه سيكون مساعدا لفليك في تدريب الفريق الأول للنادي خلال الموسم المقبل. ويتولد لدى لاعبين آخرين الانطباع بأنهم يرغبون في تدريب ريال مدريد الإسباني بعد اعتزالهم اللعب مباشرة. ولكن كل لاعب ، بغض النظر عن حجمه ومكانته خلال فترة اللعب ، يجب أن يكتسب الخبرة ويؤسس نفسه كمدرب ، مثل كلوزه".

ويتصدر كلوزه قائمة هدافي المنتخب الألماني (مانشافت) عبر التاريخ برصيد 71 هدفا سجلها في 137 مباراة دولية مع الفريق كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ بطولات كأس العالم حيث سجل 16 هدفا في مشاركاته بالمونديال.

وإضافة لمشاركته مع بايرن ، عمل كلوزه /41 عاما/ أحيانا في مساعدة الطاقم التدريبي للمانشافت كما أثارت إمكانياته التدريبية اهتمام بعض أندية الدوري الألماني (بوندسليجا) .