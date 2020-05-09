محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المحلات بقرار الغلق

تابع جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرار غلق المحال باليوم السادس والأربعين من أيام الحظر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ الإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافيتريات، والنوادي، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ القرار، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.