 محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المحلات بقرار الغلق - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2020 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ كفرالشيخ يتابع التزام المحلات بقرار الغلق

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
محمد نصار:
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 8:14 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 8:14 م

تابع جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرار غلق المحال باليوم السادس والأربعين من أيام الحظر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ الإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافيتريات، والنوادي، وجميع الصالات الرياضية، عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ القرار، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك