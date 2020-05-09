سفن صينية تتبع زورق صيد ياباني بالقرب من جزر متنازع عليها

ذكر خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، أن سفن صينية تتبعت زورق صيد ياباني بالقرب من مجموعة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وأضاف خفر السواحل، أنه جرى إرسال سفينة دورية لحماية زورق الصيد وطالبت السفن الصينية الأربعة بمغادرة المياه المحيطة بالجزر، مضيفا أن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع أمس الجمعة.

وتطالب الصين وتايوان بجزر سينكاكو التي تخضع للإدارة اليابانية وتطلق عليها الصين "دياو" فيما تسميها تايوان "تياو يوتاي".

وترسل بكين سفنا بانتظام إلى المنطقة، والجدير بالذكر أن الجزر غير مأهولة ولكن وفرة النفط والغاز بها تكسبها أهمية استراتيجية.

وتحسنت العلاقات مؤخرا بين اليابان والصين. وفي أبريل، كان من المتوقع أن يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اليابان للقيام بزيارة رسمية ولكن الرحلة ألغيت جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".