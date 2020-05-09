16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية بعد غد الاثنين

ذكرت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم السبت، أن 16 طفلا مهاجرا بدون مرافقين سوف يصلون بريطانيا يوم الاثنين، بعدما جرى إجلاؤهم من مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر أيجة.

وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا آخر، من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سوف يكونوا على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن.

وتعرضت اليونان لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.

والشهر الماضي، استقبلت لوكسمبورج وألمانيا 12 و47 قاصرا بدون مرافقين على التوالي. ومن المقرر أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر بدون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.

وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98% منهم ذكور، في خمسة مخيمات رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر أيجة، وهذا العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية.

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36% منهم قصر.