حطب: لا يمكن أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات

أوضح هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إمكانية إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري لمدة 4 سنوات عقب نهاية فترة اللجنة الخماسية.

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «جاهزون لاتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الدولة، طبقا للقانون المصري يجب إقامة انتخابات لسنة واحدة لاتحاد الكرة المصري بعد نهاية مدة اللجنة الخماسية ومن ثم إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات عقب إقامة الدورة الأولمبية العام المقبل عقب تأجيلها».

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: «لا يجوز لمجلس إدارة أي اتحاد التواجد لفترتين أولمبيتين، إذا أقيمت الانتخابات القادمة لمدة 4 سنوات أي طعن سيبطلها لأن القانون المصري مطابق للميثاق الأولمبي وقوانين فيفا، لذلك لن نتخذ أي قرار إلا وهو مطابق للقانون المصري».

وأوضح: «القانون يقول أن تقام انتخابات لسنة واحدة حتى موعد الأولمبياد بعد تأجيلها، ولا يجوز مد عمل اللجنة الخماسية سنة واحدة، كل الانتخابات لكل الاتحادات ستكون بعد الأولمبياد العام المقبل قبل انتخابات الأندية لأن مدة الأندية 4 سنين باليوم الواحد عكس الاتحادات مرتبطة بموعد الأولمبياد».

وتابع: «اتحاد الكرة ضمن 29 عضوا في اللجنة الأولمبية المصرية وينطبق عليه القانون المصري مثل كل الاتحادات، وأتصور الاتحاد الدولي سيتفهم إمكانية حدوث أي مشكلة تؤثر على الكرة المصرية في حال وجود أي طعن قضائي».

وأتم: «ننتظر قرار الدولة ورئيس الوزارء، خططنا جاهزة من أجل العودة ضمن إجراءات احترازية لنبدأ بالمؤهلين للتدريبات للبطولة الأولمبية المقبلة».