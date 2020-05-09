خروج 3 حالات شفاء جديدة من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 3 حالات شفاء جديدة من مستشفى "العزل" التابع لجمعية "الهلال الأحمر" بمدينة الزقازيق، عقب تعافيهم من فيروس "كورونا" المُستجد.

وأوضح مسعود، في بيان له، اليوم السبت، أن خروج الحالات الثلاث يأتي بعد 24 ساعة من خروج أول 7 حالات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل إلى 10 حالات، مؤكدًا على أن جميع حالات السفاء غادرت المستشفى عقب تماثلهم للشفاء وتحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، المتعافين، قبل أن يثمن جهود الفريق الطبي بالمستشفى، لافتًا إلى أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في آنٍ واحد، ويعملون على قلب رجلٍ واحد في خط المواجهة لوباء "كورونا" والحد من انتشاره.