أفغانستان تسجل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية

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سجلت سلطات الصحة العامة في أفغانستان، 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقال وحيد مجروح نائب وزير الصحة العامة للصحفيين في كابول، إن السلطات سجلت الحالات الجديدة في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف مجروح أن الحالات الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في مختلف أنحاء البلاد إلى 4333.

وفي الوقت نفسه، ذكر مجروح أن صحة وزير الصحة العامة، فيروز الدين فيروز، "مستقرة" فيما يتلقى العلاج من إصابته بفيروس كورونا.