ريهام عبدالغفور ضيفة الحلقة 16 من «رامز مجنون رسمي»

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور، ضيفة على الحلقة السادسة عشر من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم السبت.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسة برامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال عبر فضائية «mbc مصر»، ومنها «رامز في الشلال» و«رامز تحت الصفر» و«رامز قرش البحر» و«رامز قلب الأسد».