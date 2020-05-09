محافظ نينوى: خطط أمنية عراقية جديدة لملاحقة بقايا داعش

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن خطط أمنية عراقية جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت عن الجبوري قوله إن قيادة العمليات وجهت بإعداد خطط فعالة لملاحقة بقايا عصابات داعش بالتعاون مع الحشد الشعبي، لافتاً إلى أنه"أجرى عدداً من الزيارات الميدانية جنوب غرب الحضر وللحدود السورية العراقية والمناطق المحاذية لمحافظة الأنبار ".

وأضاف أن"تلك الزيارات جاءت لمتابعة القطعات العسكرية في تلك المناطق، ووضع خطط جديدة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية من قبل قيادة عمليات نينوى، وبالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار".

وبين أن"القوات الأمنية تمكنت من قتل المسؤول الأمني لعصابات داعش الإرهابية في جبال بادوش شمال غرب نينوى، فيما دمرت نفقاً وعدداً من الدراجات النارية في جنوب الحضر".

يشار الى أن مناطق عديدة من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى كركوك، تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين شنوا هجمات عديدة على القوات العراقية والحشد الشعبي، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.