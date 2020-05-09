وفاة الساحر الألماني روي هورن عن 75 عاما بعد إصابته بكورونا

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توفي الساحر روي هورن، الذي كان واحدا من الثنائي الألماني "سيجفريد & روي" إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما قال المتحدث باسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث ديفيد كيرفن إن هورن توفي يوم الجمعة في مدينة لاس فيجاس متأثرا بمضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19 .

وولد هورن (75 عاما) في نوردنهام، بالقرب من مدينة بريمن الألمانية.

وبصفته مروضا للحيوانات، أصبح مشهورا بظهوره مع النمور البيضاء والأسود إلى جانب شريكه سيجفريد فيشباخر.

وانتهت مسيرة هورن المهنية فعليا في أكتوبر 2003، عندما هاجمه نمر أثناء عرض، مما تسبب في تعرضه لإصابات خطيرة.

ولم يتعاف هورن تماما من فقدان كمية كبيرة من الدم وتعرضه لسكتة دماغية. كما خضع لعملية جراحية في الدماغ بعد الحادث.

وقال فيشباخر في بيان "كان روي مقاتلا طوال حياته بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة". وشكر الفريق الطبي الذي كان يقوم بعلاج هورن.