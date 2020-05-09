نسبة التأييد لتحالف ميركل تواصل الارتفاع منذ بداية كورونا إلى 40%

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم السبت في ألمانيا ارتفاع شعبية تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي.

وأوضحت نتائج استطلاع محطة "آر تي ال" أن نسبة مؤيدي تحالف ميركل وصلت إلى 40% بارتفاع نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن تحالف ميركل، الذي يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، نال 9ر32% في الانتخابات البرلمانية التي جرت خريف 2017.

يُذْكَر أن شعبية تحالف ميركل آخذة في الزيادة منذ أسابيع، في خضم مواجهة أزمة كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" أن نسبة تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وصلت إلى 15% (مقارنة بـ5ر20% في عام 2017)، والحزب الديمقراطي الحر إلى 6% (مقابل 7ر10%) والخضر إلى 15% (مقابل 9ر8%) واليسار إلى 7% (مقابل 2ر9%) والبديل إلى 10% (مقابل 12%).

ويستطيع تحالف ميركل إذا تحققت هذه النتائج في انتخابات حقيقية من تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين، أو مع الخضر، حيث يتوقع أن يحظى الائتلاف مع أي من الحزبين الأخيرين على نسبة تأييد تصل إلى 55% .