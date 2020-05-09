 وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالعاصمة وبومرداس - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالعاصمة وبومرداس

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
أ ش أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 4:55 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 4:55 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت عن كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس قنبلتين تقليديتي الصنع، خلال عمليتين منفصلتين بكل من بلديتي سوق الحد بولاية بومرداس وسيدي موسى بولاية الجزائر العاصمة".

وأشار البيان إلى ضبط 3 تجار مخدرات بولاية تلمسان (شمال غرب) على متن سيارة محملة بـ21 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) خمسة تجار مخدرات بحوزتهم 5.6 كيلوجرام من المخدرات بولايتي باتنة (شمال شرق) وعين الدفلى (شمال).


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