انتظام أعمال اللجان المخصصة لاستلام المشروعات البحثية بالأقصر

أكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انتظام أعمال اللجان المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب إلكترونيًا أو ورقيًا في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠، حسب تعليمات الوزارة والجدول الذي تم الإعلان عنه.

وأضاف عايد أنه سيتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونيا، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالمديرية والرد على أى شكاوى من قبل أولياء الأمور فى هذا الشأن.

وأشار عايد إلى انتظام أعمال امتحانات الصفان الأول والثانى الثانوى، والتى تؤدى إلكترونيا للطلاب من المنازل حيث لم يتم رصد أى شكوى فى هذا الشأن.