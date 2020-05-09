تعقيم مستشفى طور سيناء العام بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الطور

كلف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، برئاسة الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، بتعقيم مستشفى الطور العام، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحي الزهراء في مدينة الطور.

وقام إدارة مكافحة ناقلات الأمراض برش جميع أقسام المستشفى عقب عزل الحالة التي أثبتت نتائج تحاليل " PCR " إيجابية أصابتها بالفيروس، وعزلها بقسم العزل بالمستشفى.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمستشفى، منطقة إقامة الحالة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأصدرت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، بيانًا بإيجابية إصابة إحدى الحالات بفيروس كورونا بحي الزهراء بمدينة الطور.

وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية واتباع وسائل الحماية، و النظافة الشخصية وغسل الايـــــــدي، والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج مـــن المنزل الا في الضرورة القصوى فقط والانتباه جيدًا للأطفال وكبار السن.