قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ إجراءات احترازية ووقائية، بالإضافة إلى حملات التطهير والنظافة المستمرة بجميع أحياء ومراكز المحافظة والتأكيد على تطهير جميع مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري، استعدادًا لاستقبال المرحلة الثانية من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجميع المراكز.

ولفت إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، وذلك للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وسيارات الكنس الآلي، فضلًا عن أعمال رفع تجمعات القمامة، ونظافة الشوارع والميادين بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".