غزل المحلة يشكو أسامة نبيه لدى اتحاد الكرة

أصدر نادي غزل المحلة بيانا رسميا ردا على تجاوزات أسامة نبيه لاعب الفريق بتعمده ضياع الفرص ، في مباراة نصف النهائي أمام الزمالك بمسابقة كأس مصر ،والتي حقق فيها الابيض الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد .

وجاء نص بيان غزل المحلة كالتالي: "نظراً لما بدر من المدعو/ أسامة نبيه، من تصريحات تليفزيونية علي قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمده إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر بين فريقي نادي غزل المحلة ونادي الزمالك وذلك خلال فترة تواجدة بالنادي طرفنا.

فقد قررت إدارة نادي غزل المحلة تقديم شكوي بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن هذه التصريحات الغير مسئولة حيث أن هذا الشخص يعد أحد العناصرالموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم في مصر والتي يديرها الاتحاد المصري مع الاحتفاظ الكامل بحق النادي في التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي من كونها ومن شأنها الحفاظ علي اسم وكيان وعراقة نادي غزل المحلة أحد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية في مصر والدول العربية والإفريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة علي بطولة الدوري الممتاز حيث بدأ السير في الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النادي المادية والأدبية المترتبة علي ذلك، وسوف نوالي السادة مشجعي النادي و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة".