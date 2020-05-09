ولاية هندية تطلق أول لعبة إلكترونية لمحاربة فيروس كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حاولت الحكومات إيجاد أفكار لمواجهته، وكان دائما لولاية كيرالا الهندية السبق في عدد من المبادرات، كما نشر موقع "نيو إنديا إكسبريس"، حيث إن "كيرالا" من الأوائل الذين أعلنوا عن خطة لإطعام الحيوانات الضالة، وإنتاج مطهرات اليد منخفضة السعر، وتشغيل مطابخ المجتمع لتجنب المجاعة؛ بسبب حظر التجوال وتوقف الكثير عن العمل.

وكانت كيرالا أيضًا أول ولاية في الهند تعالج النقص في أقنعة الوجه من خلال إنتاجها في السجون، وأصدرت الآن وزارة الصحة لعبة إلكترونية لمكافحة الفيروس التاجي، والتي تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع شركة ناشئة.

تم إطلاق لعبة الجري في 28 أبريل تحت مسمي "كوفيد رن"، وهي ثنائية الأبعاد لتعزيز الوعي حول الوباء بين العقول الشابة، حيث تحتوي تلك اللعبة غير المتصلة بالإنترنت على صبي صغير باعتباره الشخصية المركزية التي يجب أن تزيل العديد من العقبات بما في ذلك فيروس كورونا، والأشخاص المصابين للوصول إلى حقيقته، وسيؤدي الوصول للفيروس أو الأشخاص المتضررين والتعافي منه إلى إنهاء اللعبة.

يجب على اللاعبين جمع أكبر عدد ممكن من أقنعة الوجه والصابون ومعقم اليدين لإعادة شحن صحة الشخصية التي تستنزف باستمرار، حيث يرتفع مستوى اللعبة في كل مرة يتم فيها الوصول إلى نقطة تفتيش خاصة بوزارة الصحة داخل اللعبة، فيعبر اللاعبون هذه النقطة باستخدام اللافتات التي تعرض رسائل توعية، بما في ذلك التنبيهات ضد الأخبار المزيفة وأهمية غسل اليدين.

قالت آريا مورالي، الرئيس التنفيذي لشركة "Thrilok Games" المنفذة للعبة، إن فنانيها تصوروا المشروع وأكملوه في غضون 15 يومًا فقط، على الرغم من عدم ذكر موعد نهائي في الاتفاقية، موضحة سبب استضافة اللعبة على موقع حصري وليس على متاجر التطبيقات الشهيرة: "أمن البيانات للمستخدمين تم منحه الأولوية، وتحميل اللعبة في متاجر التطبيقات سيحقق لنا أرباحًا، لكنه سيجعل اللعبة عرضة للبرامج الضارة".

اللعبة غير متاحة على متجر "جوجل بلاي" لسبب مختلف، وهو أن متجر جوجل أبلغهم أنه لا يقبل أي تطبيقات ترفيهية مرتبطة بفيروسات كورونا، وتابعت آريا: "أطلقت مجموعة من طلاب (IIT) أيضًا لعبة مماثلة بعدنا، والتي لاقت نفس النتيجة أيضًا"، ويمكن تحميل لعبة "كوفيد رن" من خلال www.gamecovidrun.com.

وأكد المطورون أن الآلاف من الأشخاص زاروا الموقع منذ إطلاق اللعبة.