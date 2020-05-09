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أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، زيادة في المعاشات بنسبة تتراوح ما بين 2% و7%، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية التراجع غير المسبوق لأسعار النفط جراء تفشي جائحة كورونا.

وقالت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحكومة أقرت هذه الزيادات بهدف رفع وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، وستصرف ابتداء من شهر يونيو المقبل مع احتساب شهر مايو بأثر رجعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات هي بحسب معدلات متفاوتة وتأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.

وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقل عن 200 دولار على زيادة تصل نسبتها إلى 7%، مقابل زيادة بنسبة 4% لأصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 200 دولار.

وسيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تقوق 500 دولار على زيادة بنسبة 3%، بينما سيحصل أصحاب المعاشات والمنح التي تفوق 800 دولار على زيادة بنسبة 2%.

ويستفيد من هذا القرار نحو 3 ملايين و300 ألف شخص.