رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يعزل نفسه بعد تواصله مع مصاب بكورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، أن رئيس الإدارة ستيفن هان سيعزل نفسه صحيا خلال الأسبوعين القادمين بعد علمه بالتواصل مع شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت المتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفاني كاكومو - وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إنه وفقا لتعليمات إدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها.. عزل ستيفن هان نفسه لمدة أسبوعين.. هو على الفور أجرى اختبارا تشخيصيا وأثبتت نتيجة التحليل سلبيته من وجود الفيروس".

وأشارت كاكومو إلى أن رئيس إدارة الغذاء والدواء لم تظهر عليه أي من أعراض (كوفيد-19) بعد، ومن المتوقع أن يظل يعمل ويؤدي كل واجباته كرئيس للإدارة أثناء تواجده في العزل الشخصي.

ورغم عدم كشف الإدارة من الشخص المصاب الذي تواصل مع هان، إلا أن مجلة "بوليتيكو" الأمريكية كشفت عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية، اليوم السبت، أن هان تواصل مع كاتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والتي ظهرت نتيجة تحاليلها لفيروس "كورونا" إيجابية، أمس الجمعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميلر هي أبرز متحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، وهي متزوجة من المستشار البارز في البيت الأبيض ستيفن ميلر الذي يكتب العديد من خطابات الرئيس دونالد ترامب ويقترب منه ومن مستشارين بارزين آخرين بالبيت الأبيض في كثير من الأحيان، بما فيهم جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.