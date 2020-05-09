

تعود المغنية الإنجليزية فيرا لين، البالغة من العمر 103 أعوام، التي نالت شعبية واسعة بأغانيها وتسجيلاتها وعروضها الموسيقية خلال الحرب العالمية الثانية، بأغنيتها الشهيرة "سنلتقي مرة أخرى"، التي تعد أيقونة الحرب العالمية منذ أن غنتها لأول مرة للقوات الإنجليزية، وأصبحت جزءًا من نشيد الأمل في الحياة البريطانية.

وبالرغم من الحظر والإغلاق الذي تشهده بريطانيا لتفشي فيروس كورونا المستجد، تغني "فيرا" أغانيها الشهيرة من حجرها الصحي بمنزلها في شرق ولاية ساسكس البريطانية، في احتفالات الذكرى الـ75 ليوم النصر في أوروبا، وهو يوم قبول قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية الاستسلام غير المشروط لقوات الجيش النازي ونهاية الرايخ الثالث لأدولف هتلر.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أكدت المطربة الإنجليزية أنها تغني أغانيها في الوقت الحالي للتذكير ببطولات الحرب العالمية الثانية، قائلة: "علينا تذكر أولادنا الشجعان، وانتصارهم في أوروبا".

وعادت أغاني المطربة الإنجليزية للظهور مرة أخرى، عندما استخدمت الملكة إليزابيث كلمات أغنية "حبيب قلب القوة" في خطابها المتلفز للشعب البريطاني في الشهر الماضي، والتي اعترفت فيها بالتحديات التي واجهها البريطانيون خلال وباء فيروس كورونا.

وأوضحت المغنية الإنجليزية أنها "لم تكن تعلم أن (صاحبة الجلالة) ستستخدم هذه الكلمات، ولكنها ترى أنها اختارتها لإعطاء الأمل للأمة بأكملها، خاصة مع التأكيد على أننا (سنلتقي مرة أخرى)".

وقالت المغنية الإنجليزية فيرا، التي تعزل نفسها حاليًا مع ابنتها فرجينيا وصهرها في ولاية ساسكس البريطانية، إنها تدرك أن أزمة الفيروس هو وقت مقلق للغاية بالنسبة للكثير من الشعب البريطاني، متابعة: "نحن كأمة، نحتاج إلى أن نتذكر أن بلادنا قد تغلبت على الأزمات من قبل، لنستطيع التغلب عليها معا".

وتابعت المغنية الإنجليزية: "أعتقد أننا رأينا تضامن المواطنين مع المجتمع يعود إلى مدننا وبلداتنا وقرانا، فقد كان من المشجع رؤية المواطنين يتطوعون بأعداد كبيرة لمساعدة منظمة الصحة العامة، ومدى سرورهم برؤية قصص الأشخاص الذين يساعدون جيرانهم وحتى الغرباء".

وفي لحظات من ذكرياتها، قالت فيرا إن الشعور بالمجتمع هو الذي دفع البريطانيين للخروج إلى الشوارع في 8 مايو 1945، عندما قبلت بريطانيا وحلفاؤها رسميًا استسلام ألمانيا النازية غير المشروط بعد ما يقرب من 6 سنوات من الحرب.

وقالت المغنية، التي قدمت عروضا وأغاني لصالح القوات الإنجليزية في دول من بينها مصر والهند وميانمار، إنها "شعرت حينها بفرح شديد عندما أعلن ونستون تشرشل في الراديو أن الحرب في أوروبا قد انتهت، وأنه بعد سنوات من النضال وخسارة الأرواح في الحرب، كان من الرائع رؤية أحبائنا الذين انطلقوا للقتال في الحرب".

وبالتزامن مع تنقلها وسفرها لدول العالم للغناء لقوات بلادها، كانت فيرا تقدم برنامجًا إذاعيًا يبعث رسائل إلى القوات البريطانية التي تخدم في الخارج.