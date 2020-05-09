سلوفاكيا لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

لم تسجل سلوفاكيا، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، حسب بيانات بالموقع الإلكتروني الحكومي الخاص بفيروس كورونا.

وسجلت سلوفاكيا حتى الآن 1455 حالة إصابة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة متعلقة بالفيروس. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة أمس الجمعة. حتى الآن، تم علاج 919 شخصا، من بينهم 14 أمس الجمعة.

وكانت سلوفاكيا قد سجلت أول حالة إصابة بوباء فيروس كورونا في السادس من مارس الماضي.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل حالات جديدة في العاشر من مارس، حسب بيانات من مركز الإعلام بشأن الصحة الوطنية في سلوفاكيا.