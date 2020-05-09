شباب بلوزداد يطلب رسميا إنهاء موسم الدوري الجزائري ومنحه اللقب

طالب شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم رسميا بإنهاء الموسم الكروي المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، ومنحه اللقب، مؤكدا ان الوقت الحالي هو وقت التحضير بهدوء لموسم 2020/2021.



وذكر شباب بلوزداد في بيان نشره عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن صحة وسلامة اللاعبين ومختلف الأجهزة ومشجعي الأندية ككل المواطنين، تمثل أولوية بالنسبة إليه، وانه يحرص بدقة على احترام القرارات التي تمليها السلطات ومختلف هيئات قطاع الصحة.



وأوضح أن كرة القدم هي رياضة جماعية تتطلب احتكاك جسدي دائم بين الرفاق والمنافسين، متسائلا كيف سيتم تنظيم تنقلات اللاعبين والجهاز الفني حتى إن تم تقليص الوفود إلى أقصى حد ممكن؟، وكيف سيتم ضمان النقل، والمبيت والإطعام؟.



وأشار شباب بلوزداد إلى أن العديد من اتحادات كرة القدم في العالم قررت إنهاء الموسم وترسيمه عند آخر جولة من الدوري تم اجراؤها، في تلميح صريح لمنحه لقب الدوري الجزائري على اعتباره أنه المتصدر الحالي بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين وفاق سطيف ومولودية الجزائر.



كما ذكر أن قرر إنهاء الموسم سيكون إجراءا وقائيا وافضل ما ينبغي اتخاذه، متمنيا ان يلقى طلبه اجماعا لدى المعنيين بكرة القدم من سلطات مدنية وهيئات كروية.



وتجتمع وزارة الشباب والرياضة غدا الأحد باتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لحسم مصير الدوري، علما ان اتحاد الكرة كان قد اقر خطة لاستكمال الدوري على مدار 8 اسابيع، بعد العودة للتدريبات لفترة تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع مباشرة بعد إعلان نهاية الحجر الصحي.