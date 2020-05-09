عمرو أديب عن زيادة الإصابات بكورونا: «إحنا مش فُلة»

تناول الإعلامي عمرو أديب، أزمة زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، بشكل ساخر، قائلا: «بتعجبني حالة الاندهاشة البريئة عند الشعب المصري، والناس مستغربة من وصولنا لأكتر من 400 إصابة في اليوم».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الجمعة، أن الشعب المصري لديه شعور بأن كل شيء على ما يرام ولكن كثيرون يتعجبون من الزيادة في معدل الإصابات.

وتابع ساخرًا: «الناس بتقول إن إحنا فُلة.. لكن انتوا عارفين إن إحنا مش فُلة، وإن إحنا مش مهتمين»، في إشارة منه إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الاحترازية أثناء التعامل مع فيروس كورونا.

وأفاد بيان وزارة الصحة مساء الجمعة، بأنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.