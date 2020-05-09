وزيرة الصحة: النظام الصحي المصري من أقوى النظمة في العالم التي تصدت لكورونا



225 مصابا بكورونا من الحالات الـ495 التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة لم تظهر عليها أعراض

لدينا أكثر من 40 جهازا في كل مستشفيات مصر





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة في العالم التي استجابت وتعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد.

وأضافت «زايد»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز» على هامش تفقدها لأعمال تطوير مستشفى حميات الإسكندرية، اليوم السبت، أن 225 مصابًا من الحالات الـ495 التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة لم تظهر عليها أعراض الفيروس المستجد، فضلًا عن آخرين لديهم أعراض ولكن بسيطة ليست خطرة، مناشدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحد من ارتفاع نسب العدوى.

وأشارت توفير أجهزة تحاليل فيروس كورونا المستجد «pcr» في جميع محافظات الجمهورية، معقبة: «لدينا أكثر من 40 جهازا في كل مستشفيات مصر».

وذكرت أن نتيجة تحليل كورونا أصبحت تظهر بعد 12 ساعة من سحب العينات بعدما كانت تستغرق من 48 إلى 72 ساعة، مستطردة: «بنعمل خطة التعايش بحيث إننا نرفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدرية لتكون 35 مستشفى متواجدة في كل المدن؛ لنرفع عناء التنقل عن المصابين».

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، تفقدت سير العمل وأعمال التطوير بمستشفى حميات الإسكندرية، ضمن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، لتقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.