بيلاروس تجمع الآلاف لعرض عسكري احتفالا بالنصر في الحرب العالمية الثانية

تحشد بيلاروس (روسيا البيضاء) آلاف الأشخاص لإقامة عرض عسكري في العاصمة مينسك اليوم السبت، لإحياء الذكري السنوية الـ75 لإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، على الرغم من ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وتجاهل رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة منذ أكثر من ربع قرن، والذي لا يسمح بمعارضة تذكر، المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا واعتبرها نوعا من "الهوس".

ويشمل العرض 3 آلاف عنصر من القوات المسلحة و185 مركبة عسكرية و42 طائرة، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية.

وفقد الاتحاد السوفيتي عشرات الملايين من الضحايا خلال الحرب، وهو العدد الأكبر بين قوات الحلفاء، ولا يزال النصر على ألمانيا النازية مصدرا كبيرا للفخر الوطني في بيلاروس وروسيا المجاورة.

وسجلت بيلاروس أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وانتقد المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي نقص إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا في بيلاروس المجاورة، قائلا "إننا قلقون من الوضع".

وبينما فرضت روسيا إجراءات حجر صحي تشمل الإغلاق الكامل في معظم أنحاء البلاد، حيث وجهت نصائح للسكان بالبقاء في المنزل ما لم يكن هناك ضرورة قصوى، شجعت بيلاروس المواطنين على مواصلة العمل.

وأعرب دمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين عن أمله ألا يؤدي توجه بيلاروس إلى "نوع ما من الزيادة الكبيرة للغاية في عدد المصابين" حسب تصريحات نقلتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية في بيلاروس "لا يمكننا إلغاء العرض العسكري " حيث أنه يكرم هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء الحرب.

وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء ربما يكون أسوأ من المرض ذاته.

وقال لوكاشينكو في أواخر مارس الماضي، طبقا لتصريحات نشرها مكتبه "سيموت الناس من البطالة والجوع أكثر من فيروس كورونا".